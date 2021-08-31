Один из журналистов попросил прокомментировать назначение Геращенко заместителем министра.
«Заместителем? Он не является заместителем», — заявил Монастырский.
После чего журналисты поправили своего коллегу и спросили его о назначении Геращенко советником. Однако министр проигнорировал вопрос и последовал к машине. Его водитель закрыл за министром дверь и объявил, что «нужно ехать».
Ранее сообщалось, что Геращенко после увольнения остался в команде Монастырского на позиции советника. Подтверждение тому на днях появилось на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Согласно сообщению ведомства 28 августа в администрации Госпогранслужбы прошло межведомственное совещание по вопросам упорядочения земель под обустройство государственной границы. Геращенко принял в нем участие уже в статусе советника министра внутренних дел.
В начале августа Кабинет министров Украины уволил Геращенко. Он заявил об уходе по собственному желанию, после добровольного ухода в отставку его бывшего начальника и давнего соратника Арсена Авакова.