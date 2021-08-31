Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отказался ответить на вопрос журналистов, почему бывший замминистра Арсена Авакова Антон Геращенко назначен его новым советником. Видео комментарий 31 августа обнародовал PavlovskyNEWS в Telegram

Один из журналистов попросил прокомментировать назначение Геращенко заместителем министра.

«Заместителем? Он не является заместителем», — заявил Монастырский.

Геращенко вернулся на работу в МВД © пресс-служба "Нородного фронта"

Ранее сообщалось, что Геращенко после увольнения остался в команде Монастырского на позиции советника. Подтверждение тому на днях появилось на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению ведомства 28 августа в администрации Госпогранслужбы прошло межведомственное совещание по вопросам упорядочения земель под обустройство государственной границы. Геращенко принял в нем участие уже в статусе советника министра внутренних дел.

В начале августа Кабинет министров Украины уволил Геращенко. Он заявил об уходе по собственному желанию, после добровольного ухода в отставку его бывшего начальника и давнего соратника Арсена Авакова.