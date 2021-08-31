В Ровно двое подростков-близнецов попытались зарезать шедшую по улице женщину. Об этом во вторник, 31 августа, сообщил Telegram-канал полиции региона

Двое 15-летних братьев-близнецов напали на прохожую в 09:00 31 августа неподалеку от детской площадки на улице Черновола.

Один из подростков воткнул нож в спину 42-летней женщины, которая возвращалась из детсада, куда отвела ребенка.

В Киеве муж зарезал участницу шоу «Панянка-Селянка» © ruslan kosolapov / flickr

Подростов доставили в районное управление полиции, где они в присутствии родителей общаются со следователями. Правоохранители решают вопрос о задержании одного из подростков, который наносил ножевые ранения.

Как сообщает Telegram-канал «Украина в шоке», на вопрос, зачем они это сделали, подростки ответили, что им «интересно посмотреть, как чувствует себя человек с ножевым ранением».