Евроатлантические силы будут делать все для того чтобы российский газ значительно подорожал, и для решения этой проблемы используют Украину, которая никогда не откажется пожертвовать собой в борьбе против России за интересы Запада. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Цены на споте редко бывают ниже цен долгосрочных контрактов, так что российский газ несколько подорожал. А дальше началась борьба с «СП-2», которая вызвала бурный рост цен на газ на европейском спотовом рынке, уточнил политолог.

«Отечественные эксперты радуются. Действительно, «Газпрому» и России в целом выгодно продать ЕС меньше газа по более высокой цене. Но высокие цены на газ лишают его конкурентного преимущества. В конечном итоге они способны дорасти до сумм, после которых станет всё равно, использовать ли для получения энергии газ или развивать «зелёную» энергетику. В пользу последней говорит озвученное Меркель намерение через 25 лет полностью отказаться от газа как от энергоносителя", — пишет Ищенко.

Таким образом, сегодня борьба идёт не за отказ от российского газа, а за его удорожание. Для этой цели половинная загрузка «СП-2» вполне подойдёт, резюмировал специалист.