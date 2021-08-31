Эксперт пояснил, что Киев в ходе ряда судебных споров с «Газпромом» добивается решения о том, что долгосрочные контракты, практиковавшиеся «Газпромом», несправедливы, а цену газа необходимо определять по цене спотового рынка.
Цены на споте редко бывают ниже цен долгосрочных контрактов, так что российский газ несколько подорожал. А дальше началась борьба с «СП-2», которая вызвала бурный рост цен на газ на европейском спотовом рынке, уточнил политолог.
«Отечественные эксперты радуются. Действительно, «Газпрому» и России в целом выгодно продать ЕС меньше газа по более высокой цене. Но высокие цены на газ лишают его конкурентного преимущества. В конечном итоге они способны дорасти до сумм, после которых станет всё равно, использовать ли для получения энергии газ или развивать «зелёную» энергетику. В пользу последней говорит озвученное Меркель намерение через 25 лет полностью отказаться от газа как от энергоносителя", — пишет Ищенко.
Таким образом, сегодня борьба идёт не за отказ от российского газа, а за его удорожание. Для этой цели половинная загрузка «СП-2» вполне подойдёт, резюмировал специалист.