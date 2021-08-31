На заседании Киевсовета 31 августа депутаты от фракции «Слуга народа» заблокировали трибуну во время рассмотрения вопроса комиссий. Об этом сообщил депутат Киевсовета Леонид Емец на своей странице в Facebook

«Лапти сплетут»: Ищенко рассказал, как Зеленский может обыграть Кличко и Авакова © РИА Новости, Нина Зотина

«"Слуги народа" заблокировали трибуну Киевсовета. Официальная причина узурпация власти фракцией УДАР (партия мэра Киева Виталия Кличко — ред.). Постскриптум: речь идет о том, что УДАР предлагает лишить "Слугу народа" большинства в бюджетной комиссии», — говорится в посте.

Отношения мэра Киева с президентом Украины Владимиром Зеленским были напряженными с момента избрания последнего. На некоторое время противостояние утихло, но теперь разгорелось снова. Зеленский обвиняет киевскую власть в коррупции и хочет сместить Кличко с поста главы городского правительства, Кличко считает эти планы антиконституционными. Как полагают эксперты, за конфликтом стоят опасения команды Зеленского, что именно вокруг Кличко могут объединиться оппоненты президента на выборах 2024 года.

В последнее время Кличко дважды оказывался в центре внимания: 20 августа он отказался прийти на заседание Совета национальной безопасности и обороны, поскольку находился в деловой поездке за пределами Киева, а приглашение получил за два часа до начала. В офисе президента поведение Кличко расценили как саботаж. Два дня спустя Кличко не пустили в киевский аэропорт для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, заявив, что его нет в соответствующих списках. Кличко не стал прорываться силой, но выразил крайнее удивление таким нарушением протокола.