Старший научный сотрудник, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Одесского национально университета Мечникова Денис Ситников был уволен по итогам проверки украинской Государственной службы качества образования, инициированной депутатом Натальей Пипой. Об этом депутат рассказала 31 августа в Facebook

«Я не хочу, чтобы на восьмом году войны они слышали из уст некоторых преподавателей, что "украинский язык — рвота", что "языковой закон — лимфоузел на теле онкобольной американской колонии", а "Крым — это Россия», — написала Пипа.

Ранее Ситникову, из-за того, что он ездил в Крым и Абхазию и называл Севастополь русским городом, угрожали члены украинской националистической группировки С14. Также ему вменяли в вину то, что большая часть рекомендаций в списке литературы для студентов — российские издания. Активисты опубликовали в сети его личные данные и призывали к травле преподавателя.

Лавров: Руководители Украины давно поняли, что Крым им не вернуть © МИД РФ / МИД РФ / Перейти в фотобанк Евгению Бильченко.

Преподавателю Николаевского института права Одесской юридической академии Сергею Шубину вынесли выговор, рассматривается решение о его увольнении.