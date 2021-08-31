«Я не хочу, чтобы на восьмом году войны они слышали из уст некоторых преподавателей, что "украинский язык — рвота", что "языковой закон — лимфоузел на теле онкобольной американской колонии", а "Крым — это Россия», — написала Пипа.
Ранее Ситникову, из-за того, что он ездил в Крым и Абхазию и называл Севастополь русским городом, угрожали члены украинской националистической группировки С14. Также ему вменяли в вину то, что большая часть рекомендаций в списке литературы для студентов — российские издания. Активисты опубликовали в сети его личные данные и призывали к травле преподавателя.
Кроме того, по жалобе Пипы от преподавания отстранили профессора кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета им. Драгоманова Евгению Бильченко.
Преподавателю Николаевского института права Одесской юридической академии Сергею Шубину вынесли выговор, рассматривается решение о его увольнении.