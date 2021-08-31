Председатель казахского «Союза ветеранов» (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов - ред.) и глава незарегистрированной партии «Ел Тірегі» Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев пригрозили смертью нескольким депутатам Госдумы России. Видеозапись их обращения 31 августа опубликовало издание Readovka

Организатор «языковых патрулей» в Казахстане сбежал в Грузию © orda.kz

Речь идет о депутатах Владимире Жириновском, Павле Шперове, Вячеславе Никонове и Евгении Федорове.

«Я предупреждаю — два метра ширины, два метра глубины вам найдется на нашей казахской земле. Лично я обещаю, что эти люди будут уничтожены, кто сюда придет», — сказал Мухамеджанов.

На записи активисты также обратились к организации «Офицеры России», назвав ее членов «клоунами» за жалобы президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву насчет ущемления прав русских в республике и разгула националистических движений.

«Мы вас здесь достойно встретим. У нас степь широкая в Казахстане, место положить найдется!» — заявил Альтаев.

Ранее стало известно о связи Мухамеджанова и Альтаева с организатором казахских «языковых патрулей» и националистических акций Til Maydani («Волна языка») Куатом Ахметовым.

Издание провело расследование и выяснило, что националисты активно лоббируют антирусскую политическую повестку и занимаются «покровительством» радикалов на судебных процессах в связке с советником президента Казахстана Мухтаром Тайжаном.