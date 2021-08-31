В американском обществе в отношении Афганистана есть чувство облегчения, закончилась забытая война, о которой в последние годы особенно не вспоминали. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

«То, что четыре американских президента не смогли это сделать, а Байден это сделал, мне думается, что демократические сторонники поставят ему это в плюс. Он закончил бессмысленную агонию, снял тяжесть с американской шеи. Если кто-то другой захочет её дальше нести, кому сегодня важно предотвратить угрозы из Афганистана, то пусть её и несёт. Будь то Китай, будь то Россия, будь то Пакистан. Или какие-то другие страны могут теперь этим заняться, рассчитывая, конечно, на помощь Америки, но сама Америка на нынешний момент устала после двадцатилетней попытки держать статус-кво в этом регионе, попытки содержать светское правительство, светскую власть и так далее», — указал Злобин.

Собеседник издания добавил, что ситуация в Афганистане представляет собой серьезную проблему для всей цивилизации, потому что Запад не смог в важной и неспокойной стране отстоять основные ее принципы: светскость, свободу, гражданские права, независимость политики от религии и так далее.

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