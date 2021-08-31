Этой войной в последние годы в основном интересовался Пентагон и небольшая часть внешнеполитической элиты Соединённых Штатов, но в американском обществе эта война никакого интереса не вызывала, и то, что она закончилась, воспринимается как вполне логичный и давно ожидаемый факт, констатировал эксперт.
«То, что четыре американских президента не смогли это сделать, а Байден это сделал, мне думается, что демократические сторонники поставят ему это в плюс. Он закончил бессмысленную агонию, снял тяжесть с американской шеи. Если кто-то другой захочет её дальше нести, кому сегодня важно предотвратить угрозы из Афганистана, то пусть её и несёт. Будь то Китай, будь то Россия, будь то Пакистан. Или какие-то другие страны могут теперь этим заняться, рассчитывая, конечно, на помощь Америки, но сама Америка на нынешний момент устала после двадцатилетней попытки держать статус-кво в этом регионе, попытки содержать светское правительство, светскую власть и так далее», — указал Злобин.
Собеседник издания добавил, что ситуация в Афганистане представляет собой серьезную проблему для всей цивилизации, потому что Запад не смог в важной и неспокойной стране отстоять основные ее принципы: светскость, свободу, гражданские права, независимость политики от религии и так далее.
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