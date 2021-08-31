Отказ от российской и белорусской картошки в данный момент выглядит странным, так как украинские аграрии в массе своей отказываются от выращивания корнеплода из-за больших рисков и отсутствия государственной поддержки отрасли. Впрочем, Лещенко пообещал эту проблему решить.
«Мы максимально хотим, чтобы проект по поддержке картофелеводства был успешным…Наша конечная цель — импортозамещение», — сказал чиновник.
По оценкам министра, в текущем сезоне импорт картофеля на Украину составит до 100 тыс. т. В 2020 году Украина импортировала более 300 тыс. тонн картошки.
Импорт картофеля из России стремительно вырос после прихода к власти президента Владимира Зеленского. За последние три сезона импорт картофеля в страну вырос в 250 раз.
Заместитель директора Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины Николай Фурдига ранее сообщал, что высокие расходы и непредсказуемые цены не позволяют украинским аграриям свободно заняться производством картофеля. Себестоимость выращивания 1 га картофеля у аграриев составляет от 150 до 200 тыс. грн — отметил учёный.
Ранее нынешний президент США Джо Байден в бытность вице-президентом при Бараке Обаме пророчил Украине судьбу «аграрной сверхдержавы». Аналогично высказывался бывший посол США в Киеве Джеффри Пайетт на открытии американского зернового терминала в порту Южный.
Однако Украина, обладая примерно 25% общемировых запасов чернозёма, является импортёром сельскохозяйственной продукции.
«В каждой норме украинской сельскохозяйственной продукции на 90% иностранные технологии и на 90% иностранные средства производства. Мы не владеем средствами производства нашей продукции», — отмечал политолог Руслан Бортник.