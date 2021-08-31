Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко сообщил 29 августа, что Украина планирует ввести эмбарго на российский и белорусский картофель

Отказ от российской и белорусской картошки в данный момент выглядит странным, так как украинские аграрии в массе своей отказываются от выращивания корнеплода из-за больших рисков и отсутствия государственной поддержки отрасли. Впрочем, Лещенко пообещал эту проблему решить.

«Мы максимально хотим, чтобы проект по поддержке картофелеводства был успешным…Наша конечная цель — импортозамещение», — сказал чиновник.

Без драников и зраз. Будут ли на Украине перебои с картошкой © РИА Новости, Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Импорт картофеля из России стремительно вырос после прихода к власти президента Владимира Зеленского. За последние три сезона импорт картофеля в страну вырос в 250 раз.

Заместитель директора Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины Николай Фурдига ранее сообщал, что высокие расходы и непредсказуемые цены не позволяют украинским аграриям свободно заняться производством картофеля. Себестоимость выращивания 1 га картофеля у аграриев составляет от 150 до 200 тыс. грн — отметил учёный.

Ранее нынешний президент США Джо Байден в бытность вице-президентом при Бараке Обаме пророчил Украине судьбу «аграрной сверхдержавы». Аналогично высказывался бывший посол США в Киеве Джеффри Пайетт на открытии американского зернового терминала в порту Южный.

Однако Украина, обладая примерно 25% общемировых запасов чернозёма, является импортёром сельскохозяйственной продукции.

«В каждой норме украинской сельскохозяйственной продукции на 90% иностранные технологии и на 90% иностранные средства производства. Мы не владеем средствами производства нашей продукции», — отмечал политолог Руслан Бортник.