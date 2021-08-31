Сторонники евроатлантического единства, для которых важно любой ценой сдержать Россию, ведут борьбу не с российскими обходными газопроводами, а с российским газом как таковым. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

С их точки зрения, такая политика нанесёт непоправимый ущерб евро-американским отношениям и в конечном итоге ослабит безопасность как Европы, так и всего западного мира, пояснил политолог.

«Нам это построение может показаться абсурдным, но, с точки зрения западных политиков, оно логично и непротиворечиво. Поэтому они и ведут борьбу с российским газом. Подчеркну, не с "потоками", а с газом как таковым — не важно, каким путём он доставляется на европейский рынок. Даже если бы Россия все 100% газа качала через Украину, с ним продолжали бы бороться», — пишет Ищенко.

Данная группа европейских политиков потому и поощряла неадекватное поведение Украины, развязывавшей газовые войны на пустом месте, что пыталась таким образом поставить под вопрос стабильность поставок российского газа и заставить европейскую промышленность переориентироваться на другие источники энергоносителей, резюмировал специалист.