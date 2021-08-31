Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался ответить на вопрос о том, когда парламент может рассмотреть возможность предоставления Донбассу особого статуса, ссылаясь на потери среди украинских военных. Об этом 31 августа он заявил в комментарии журналистам, который транслировали украинские телеканалы

«Я же уже говорил, что если мы говорим о Минских договоренностях, там есть четкий алгоритм действий. Давайте выполним первый — полное прекращение огня. Я вчера был на востоке. И позавчера были раненые. Вчера были погибшие и раненые. Давайте выполним первый пункт, а потом вернемся ко всем остальным», — заявил он.

Также, по словам спикера, на сегодня «нет предложений по смене законодательства, в которых была бы отражена формула Штайнмайера».

Ранее Разумков также сообщил журналистам, что президент Украины Владимир Зеленский не подал проект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, чтобы можно было завершить реформу.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.