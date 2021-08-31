Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Андрей Таран встретятся 31 августа с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США

Встреча Остина с Тараном и Зеленским назначена на 14:00 (21:00 мск).

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Кроме того, в сегодняшнем графике визита в США, как сообщил Зеленский, подписание ряда соглашений, в том числе энергетического.

На следующий день, 1 сентября, назначены переговоры Зеленского с Джо Байденом.

Ранее Комитет по иностранным делам Сената США принял законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности», увеличивающий ассигнования Вашингтона на украинскую оборону. Российские и европейские политики неоднократно предостерегали от поставок оружия на Украину, поскольку это может привести лишь к эскалации конфликта в Донбассе.