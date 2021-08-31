Встреча Остина с Тараном и Зеленским назначена на 14:00 (21:00 мск).
Запланировано обсуждение вопросов военного сотрудничества Украины и США. Затем состоится пресс-конференция.
Кроме того, в сегодняшнем графике визита в США, как сообщил Зеленский, подписание ряда соглашений, в том числе энергетического.
На следующий день, 1 сентября, назначены переговоры Зеленского с Джо Байденом.
Ранее Комитет по иностранным делам Сената США принял законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности», увеличивающий ассигнования Вашингтона на украинскую оборону. Российские и европейские политики неоднократно предостерегали от поставок оружия на Украину, поскольку это может привести лишь к эскалации конфликта в Донбассе.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210428/1031263577.htmlРоссийские и европейские политики неоднократно предостерегали от поставок оружия на Украину, поскольку это может привести лишь к эскалации конфликта в Донбассе.