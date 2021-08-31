В конце августа ВСУ стали чаще обстреливать территорию ДНР на линии соприкосновения. При этом жертвами, как правило, становится мирное население. Так, в конце прошлой недели в результате минометного обстрела (минометы 122-го калибра) поселка шахты им. Гагарина в Горловке были ранены двое детей — мальчик десяти лет (осколочное ранение в лопатку) и семилетняя девочка (у нее контузия).
Более того, статус России как подписантов Минских соглашений, которая не является стороной конфликта, окончательно рухнет, и тогда России «припомнят и Крым и все остальное», подчеркнул политолог.
«Понятно, что людям, сидящим на кухне, очень хочется дойти до Одессы и воссоединиться с Приднестровьем. Но на это и рассчитаны провокации. Ведь Украина прекрасно понимает, что у России есть совместные экономические проекты с западными странами, и что не весь мир считает нас агрессорами. Если мы поведемся на эту провокацию, это будет только на руку западной пропагандистской машине», — подчеркнул Скориков.
Так что скорее всего никакого полномасштабного наступления ВСУ не будет, а будут бесконечные провокации, при помощи которых Украина и дальше будет пытаться обратить на себя внимание Запада, а США будет пытаться окончательно рассорить Россию и Европу, подытожил специалист.