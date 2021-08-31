Сценарий, при котором РФ отвечает на полномасштабное наступление ВСУ в Донбассе и гонит их очень далеко, актуален только в романтической логике 19 века. Если это произойдет, РФ окажется в тотальной изоляции, а все экономические связи с Западом будут расторгнуты, рассказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в эфире ютуб-канала Украина.ру

Нужен образ жертвы: зачем ВСУ обстреливают Донецк и Горловку © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Более того, статус России как подписантов Минских соглашений, которая не является стороной конфликта, окончательно рухнет, и тогда России «припомнят и Крым и все остальное», подчеркнул политолог.

«Понятно, что людям, сидящим на кухне, очень хочется дойти до Одессы и воссоединиться с Приднестровьем. Но на это и рассчитаны провокации. Ведь Украина прекрасно понимает, что у России есть совместные экономические проекты с западными странами, и что не весь мир считает нас агрессорами. Если мы поведемся на эту провокацию, это будет только на руку западной пропагандистской машине», — подчеркнул Скориков.

Так что скорее всего никакого полномасштабного наступления ВСУ не будет, а будут бесконечные провокации, при помощи которых Украина и дальше будет пытаться обратить на себя внимание Запада, а США будет пытаться окончательно рассорить Россию и Европу, подытожил специалист.