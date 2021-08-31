«Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств, США и Украины, не собираемся это делать, единственное, что мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки», — сказал Песков.
Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение «Северного потока — 2» и гарантий энергетической безопасности для Украины.