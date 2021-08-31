В Кремле внимательно следят за визитом украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом 31 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости

В Кремле не согласны с формулировкой о «вредоносных» действиях России - Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение «Северного потока — 2» и гарантий энергетической безопасности для Украины.