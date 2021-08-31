Лица, которые совершили нападение на пятого президента Украины и депутата Рады от «Европейской солидарности» Петра Порошенко в День независимости Украины 24 августа, должны понести максимально возможное наказание за свои действия в рамках действующего законодательства, заявил спикер Рады Дмитрий Разумков 31 августа в эфире украинского ТВ

«Проявление такого поведения я считаю постыдным. Если мы говорим о Дне независимости, 30-летии страны, то нужно объединяться… Поэтому считаю эти действия недопустимыми… Здесь не должно быть разделения на власть или оппозицию — есть подходы, которые действуют в рамках закона, а закон — один для всех. И тех, кто хочет нарушить закон, нужно привлекать к ответственности, чтобы она была максимально жёсткой», — заявил Разумков.

Обливания зеленкой: представитель Зеленского жестко ответил Порошенко

24 августа в центре Киева неизвестный облил лицо Порошенко зеленкой. По разным данным политик получил ожог глаз второй степени. Правоохранители задержали нападавшего, которым оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. Заведено дело по статье — «хулиганство». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Порошенко и его окружение сразу после инцидента обвинили президента Владимира Зеленского в организации нападения. В офисе Зеленского заявили, что подобные обвинения являются лишь доказательством «неистовых фобий» самого Порошенко.