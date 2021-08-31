«Проявление такого поведения я считаю постыдным. Если мы говорим о Дне независимости, 30-летии страны, то нужно объединяться… Поэтому считаю эти действия недопустимыми… Здесь не должно быть разделения на власть или оппозицию — есть подходы, которые действуют в рамках закона, а закон — один для всех. И тех, кто хочет нарушить закон, нужно привлекать к ответственности, чтобы она была максимально жёсткой», — заявил Разумков.
Он также отметил, что действия подобного рода дают информационные поводы, которые могут использоваться против Украины, и призвал отказаться от обливаний зеленкой — хотя бы на текущий момент.
24 августа в центре Киева неизвестный облил лицо Порошенко зеленкой. По разным данным политик получил ожог глаз второй степени. Правоохранители задержали нападавшего, которым оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. Заведено дело по статье — «хулиганство». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Порошенко и его окружение сразу после инцидента обвинили президента Владимира Зеленского в организации нападения. В офисе Зеленского заявили, что подобные обвинения являются лишь доказательством «неистовых фобий» самого Порошенко.