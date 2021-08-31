В записи опубликовано видео, в котором Ахметов говорит по видеосвязи, находясь в самолете.
По данным источников канала, Ахметов вылетел из Казахстана в ночь на понедельник. Из Актау он отправился в Тбилиси.
В Казахстане против Ахметова было возбуждено дело по статье 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»). По этой статье националисту грозило до 7 лет лишения свободы.
Ранее Куат Ахметов организовал в Казахстане «языковые рейды» против русскоговорящего населения. Местные националисты проводили проверки использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Они записывали видео, в которых называли русских жителей Казахстана гастарбайтерами и заставляли извиняться за речь на русском языке.
В начале августа Ахметова задержала полиция в Казахстане, но отпустила, назначив штраф в 145 тыс. тенге (25 тыс. рублей). Скинуться на оплату штрафа националист призвал своих подписчиков.