Организатор националистических акций Til Maydani («Волна языка») и русофобских «языковых патрулей» в Казахстане Куат Ахметов улетел из Казахстана в Грузию, чтобы избежать ареста. Об этом 31 августа сообщил Telegram-канал Readovka

В записи опубликовано видео, в котором Ахметов говорит по видеосвязи, находясь в самолете.

По данным источников канала, Ахметов вылетел из Казахстана в ночь на понедельник. Из Актау он отправился в Тбилиси.

Организатор казахских «языковых патрулей» не сможет приезжать в РФ 50 лет © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Ранее Куат Ахметов организовал в Казахстане «языковые рейды» против русскоговорящего населения. Местные националисты проводили проверки использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Они записывали видео, в которых называли русских жителей Казахстана гастарбайтерами и заставляли извиняться за речь на русском языке.

В начале августа Ахметова задержала полиция в Казахстане, но отпустила, назначив штраф в 145 тыс. тенге (25 тыс. рублей). Скинуться на оплату штрафа националист призвал своих подписчиков.