Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заверил, что ведомство проработает новые маршруты для эвакуации украинцев из захваченного Афганистана, передает 31 августа УНИАН

Яков Кедми: Американцы бросили Афганистан, бросят и Украину © кадр из видео Украина.ру

Дипломат отметил, что риски безопасности в стране продолжают расти.

За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. В частности, сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место пребывания и поддерживает с ними связь.

«По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы дипломаты вместе с представителями других ведомств прорабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, в частности, возможность использования других аэропортов или наземных маршрутов. Как только появится первая возможность, все наши граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях», — сообщил Николенко.

Спикер напомнил, что Украина уже организовала шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек.

В середине месяца боевики «Талибана»* вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул страну. Другие страны, в том числе Россия, начали эвакуацию своих граждан.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ