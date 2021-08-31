Президент Украины Владимир Зеленский не подал проект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, чтобы можно было завершить реформу. Об этом 31 августа сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в комментарии журналистам, который транслировали украинские телеканалы

«Сегодня такого законопроекта нет. Проекта я также не видел. Им занимается рабочая группа на уровне комитетов… Это откладываться не может, потому что мы должны завершить эту реформу. К ней нужно подходить качественно, сбалансировано и завершить то, что мы все обещали», — заявил спикер.

В декабре 2019 года Зеленский подал в Раду законопроект относительно децентрализации власти. Однако через месяц предложенные изменения были отозваны из парламента для доработки. С тех пор продолжалась работа по наработке новой редакции. После согласования в Офисе президента документ направят в Раду.