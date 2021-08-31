Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии ТСН 31 августа рассказал, какие соглашения намерен подписать сегодня в рамках своего визита в США

В США Зеленский остановился в пятизвездочном отеле напротив Белого дома © пресс-служба президента Украины

«В общей сложности три оборонительные соглашения должны быть [подписаны]. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение и договоренности», — рассказал Зеленский.

Он пояснил, что не может с определенностью заранее сказать о подписании соглашения по СП-2, потому что «дьявол — в деталях».

Во вторник, 31 августа Зеленский прибыл в США, на 1 сентября назначены его переговоры с президентом Джо Байденом.