По словам Зеленского, в графике его визита в США сегодня 8 встреч, первая — в министерстве энергетики.
«В общей сложности три оборонительные соглашения должны быть [подписаны]. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение и договоренности», — рассказал Зеленский.
Он пояснил, что не может с определенностью заранее сказать о подписании соглашения по СП-2, потому что «дьявол — в деталях».
Во вторник, 31 августа Зеленский прибыл в США, на 1 сентября назначены его переговоры с президентом Джо Байденом.