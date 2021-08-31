Директор Департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко заявил, что полиция установила всех участников ДТП, в которое попал депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Трухин. Его комментарий 31 августа обнародовал PavlovskyNEWS в Telegram

В Одессе полицейский автомобиль попал в ДТП, есть пострадавшие © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Денис Монастырский отказался отвечать на вопросы журналистов о ДТП и скрылся в здании Рады. Шевченко хотел последовать примеру министра, но его остановила охрана.

«Сейчас следствие изучает роль каждого и проводит первичные следственные действия, чтобы сопоставить их первичные показания с реальностью», — заявил он.

По его словам, после всех экспертиз полиция Киева сможет огласить подозрения, но для этого необходимо «некоторое время».

На прошлой неделе Трухин, будучи, по данным СМИ, в состоянии алкогольного воздействия спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В аварии пострадали шесть человек. Многие украинские СМИ удалили сообщения и видео о случившемся. До сих пор полного официального комментария от правоохранителей не последовало.