Утром во вторник возле Рады почтили память погибших 31 августа бойцов Национальной гвардии.
«К сожалению, дело все еще находится в суде. Нет приговоров… Но мы должны делать все, чтобы закон был один для всех, вне зависимости от политических флагов и желаний. Дело должно быть доведено до логического конца. И те, кто виноват в этой трагедии, они понесли наказание по все строгости закона», — заявил Разумков.
31 августа 2015 года в Киеве на Площади Конституции перед зданием Рады начались столкновения сотрудников правоохранительных органов и сторонников радикально-националистических движений. Причиной протестов было принятие в первом чтении предложенного президентом Украины законопроекта об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации власти.
Перед главным входом в парламент протестующие бросили боевую гранату, из-за чего погибли четыре бойца Национальной гвардии Украины.