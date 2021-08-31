Дело о гибели бойцов Нацгвардии Украины возле здания Верховной Рады 31 августа 2015 года до сих пор не расследовано, а виновные не наказаны. Об этом 31 августа сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в комментарии журналистам

Кость Бондаренко: Разумков может повторить политическую судьбу Мороза © РИА Новости, Нина Зотина

«К сожалению, дело все еще находится в суде. Нет приговоров… Но мы должны делать все, чтобы закон был один для всех, вне зависимости от политических флагов и желаний. Дело должно быть доведено до логического конца. И те, кто виноват в этой трагедии, они понесли наказание по все строгости закона», — заявил Разумков.

31 августа 2015 года в Киеве на Площади Конституции перед зданием Рады начались столкновения сотрудников правоохранительных органов и сторонников радикально-националистических движений. Причиной протестов было принятие в первом чтении предложенного президентом Украины законопроекта об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации власти.

Перед главным входом в парламент протестующие бросили боевую гранату, из-за чего погибли четыре бойца Национальной гвардии Украины.