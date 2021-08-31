Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах 9 сентября подпишут все дорожные карты по интеграции стран в рамках Союзного государства. Об этом 31 августа сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает Интерфакс

В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

Он отметил, что из 28 дорожных карт Союзного государства на сегодня осталась одна.

«9 сентября в Москве президенты встречаются. Союзное правительство — заседание будет, где будут подписаны эти все дорожные карты и общая карта углубления интеграции», — заявил Семашко.

Ранее Лукашенко сообщил о разработке проекта интеграции с Россией в рамках Союзного государства до 2030 года.