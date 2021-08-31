Посол Белоруссии рассказал о договоренностях по интеграции на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.
Он отметил, что из 28 дорожных карт Союзного государства на сегодня осталась одна.
«9 сентября в Москве президенты встречаются. Союзное правительство — заседание будет, где будут подписаны эти все дорожные карты и общая карта углубления интеграции», — заявил Семашко.
Ранее Лукашенко сообщил о разработке проекта интеграции с Россией в рамках Союзного государства до 2030 года.