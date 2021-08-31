«В этом году найдут и подберут кандидатуры на должности председателя, его заместителей и членов правления "Укрзализныци" за 1,98 млн грн. Кроме того, отберут кандидатов на должности четырех независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныци" за 1,91 млн грн», — отмечается в сообщении.

При этом «Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод», принадлежащий УЗ, предложил подобрать кадры за сумму на 15% меньше — 1,72 млн грн.

В «Укрзализныце» отказались от этого варианта, объяснив это решение нехваткой нужных кадров в штате завода.

В «Укрзализныце» сменили главу правления
В «Укрзализныце» сменили главу правления
© biz.liga.net
Также подобрать руководство за более низкую сумму предложило ООО «Маунт Поинт». Его заявку тоже отклонили в УЗ. В заявках еще четырех компаний была указана сумма выше, чем у Executive Search Ukraine.

Executive Search Ukraine — киевский филиал латвийской компании Executive Search Baltics. Всего с 2019 года она получила подрядов на 6,25 млн грн.

Ранее пресс-служба «Укрзализныци» сообщила, что руководство одного из филиалов компании начисляло зарплату работникам, которые фактически не находились на рабочих местах.

Руководство одного из филиалов «Укрзализныци» начисляло зарплату работникам, которые фактически не находились на рабочих местах

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210830/1032149058.html