АО «Украинская железная дорога» заключило тендеры с кадровым агентством Executive Search Ukraine на общую сумму 3,89 млн грн. Об этом сообщило 30 августа издание «Нашi Грошi» со ссылкой на данные системы закупок «Прозорро»

«В этом году найдут и подберут кандидатуры на должности председателя, его заместителей и членов правления "Укрзализныци" за 1,98 млн грн. Кроме того, отберут кандидатов на должности четырех независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныци" за 1,91 млн грн», — отмечается в сообщении.

При этом «Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод», принадлежащий УЗ, предложил подобрать кадры за сумму на 15% меньше — 1,72 млн грн.

В «Укрзализныце» отказались от этого варианта, объяснив это решение нехваткой нужных кадров в штате завода.

В «Укрзализныце» сменили главу правления © biz.liga.net

Executive Search Ukraine — киевский филиал латвийской компании Executive Search Baltics. Всего с 2019 года она получила подрядов на 6,25 млн грн.

Ранее пресс-служба «Укрзализныци» сообщила, что руководство одного из филиалов компании начисляло зарплату работникам, которые фактически не находились на рабочих местах.