«В этом году найдут и подберут кандидатуры на должности председателя, его заместителей и членов правления "Укрзализныци" за 1,98 млн грн. Кроме того, отберут кандидатов на должности четырех независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныци" за 1,91 млн грн», — отмечается в сообщении.
При этом «Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод», принадлежащий УЗ, предложил подобрать кадры за сумму на 15% меньше — 1,72 млн грн.
В «Укрзализныце» отказались от этого варианта, объяснив это решение нехваткой нужных кадров в штате завода.
Также подобрать руководство за более низкую сумму предложило ООО «Маунт Поинт». Его заявку тоже отклонили в УЗ. В заявках еще четырех компаний была указана сумма выше, чем у Executive Search Ukraine.
Executive Search Ukraine — киевский филиал латвийской компании Executive Search Baltics. Всего с 2019 года она получила подрядов на 6,25 млн грн.
Ранее пресс-служба «Укрзализныци» сообщила, что руководство одного из филиалов компании начисляло зарплату работникам, которые фактически не находились на рабочих местах.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210830/1032149058.html