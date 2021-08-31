Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams, сообщает 31 августа tsn.ua

Зеленский покажет Байдену списки украинских военнопленных в Донбассе © пресс-служба президента Украины

Согласно данным на сайте отеля, стоимость номера на двоих за ночь составляет от 379 до почти 2 тысяч долларов.

Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной темой разговора двух президентов станет обсуждение «Северного потока — 2» и гарантий энергетической безопасности для Украины.