«Президент и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен буквально через дорогу от Белого дома. Сегодня здесь можно встретить чуть ли не все украинское правительство и Офис президента», — говорится в материале.
Согласно данным на сайте отеля, стоимость номера на двоих за ночь составляет от 379 до почти 2 тысяч долларов.
Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной темой разговора двух президентов станет обсуждение «Северного потока — 2» и гарантий энергетической безопасности для Украины.