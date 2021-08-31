На Украину из Пакистана завезли бетель - так называют семена пальмы Арека. Они могли попасть на прилавки днепровских рынков или магазинов, передало на днях Главное управление Государственной продовольственной потребительской службы в Facebook

Чеснок, глисты и тыквенные семечки: Супрун не скупится на полезные знания © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Во многих странах и территориях Юго-Восточной Азии, в частности в Тайване, Мьянме, из семян и листьев бетеля делают жевательную смесь, которая очень популярна с давних времен. Жевание бетеля — элемент культуры, к тому же лишает чувства голода.

Свойства бетеля до сих пор не изучены. Однако известно, что пристрастие к такой «жвачке» разрушает зубы и вызывает рак полости рта. Любителя бетеля сразу видно по состоянию его зубов: они портятся, превращаясь в красные пни, воспаляются десны, появляется несвежее дыхание. Таких людей даже называют «красными ртами».

Среди прочего у них наблюдаются нарушения сердечного ритма, тремор, запоры, головные боли, диарея, рвота и даже психоз.