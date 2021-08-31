Украинский паралимпиец Игорь Цветов, отказавшийся сделать совместное фото на пьедестале с паралимпийцами из России, пояснил свои мотивы в Facebook 30 августа

Первое и третье места в беге на дистанции 100 метров заняли Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. У Игоря Цветова - серебро.

В РФ не заметили антироссийский демарш украинцев на Паралимпиаде © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«Кто-то увидел в этом неуважение к соперникам. А кто-то — уважение к Украине. Каждому своё…» — написал Цветов.

«Неуважение к московитам — это правильно», «Это наш студент! Гордимся вами», «Львов благодарит за позицию», «Очень мужественный и порядочный поступок», «Пример всем спортсменам! Украина гордится!» — поддержали украинского паралимпийца «патриоты».

Часть пользователей удивил неспортивный поступок Цветова.

«Кошмар. Если попираешь принципы олимпийского движения — не нужно туда ездить выступать. Олимпийское движение — вне политики», «Вы просто трус», — написали они.

Ранее за фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Украине затравили и заставили объясняться легкоатлетку Ярославу Магучих.