«Россия — пятый по объемам наш торговый партнер, и мир сложным образом устроен. Даже если мы все это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?» — заявил Арестович.
По словам Арестовича, принимая решения такого рода, необходимо взвешивать последствия для общества и страны. Поэтому, по его мнению, Украине необходимо продолжать отношения с Россией.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Донбасса, которые считают эту землю частью России, переехать в Российскую Федерацию. По его словам, Донбасс никогда не станет частью России, и над этой территорией рано или поздно будет восстановлен украинский контроль.