Украине невыгодно закрывать границы с Россией и разрывать дипломатические отношения с экономической точки зрения. Об этом 30 августа заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24»

«Россия — пятый по объемам наш торговый партнер, и мир сложным образом устроен. Даже если мы все это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?» — заявил Арестович.

Бороться за построение демократии на Украине бессмысленно - Арестович © Facebook Алексея Арестовича

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Донбасса, которые считают эту землю частью России, переехать в Российскую Федерацию. По его словам, Донбасс никогда не станет частью России, и над этой территорией рано или поздно будет восстановлен украинский контроль.