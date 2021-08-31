«Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. Человеку 87-й год, операция на сердце, это всегда очень сложно. Это будет до ноября, даже до декабря, я так понимаю», — заявил Арестович.
По его словам, пока Кравчук проходит реабилитацию, его обязанности главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе будет исполнять вице-премьер Алексей Резников.
О том, что у первого президента Украины проблемы с сердцем стало известно в 2017 году. Тогда его госпитализировали в Институт сердца в предынфарктном состоянии, у него были открыты три коронарные артерии. Экс-президент перенес сложную операцию на сердце — хирурги поставили пациенту четыре стента.
В июне Кравчуку провели еще одну операцию на сердце. СМИ писали, что операция являлась плановой и прошла успешно. Никаких осложнений во время хирургического вмешательства не было и чувствует экс-президент себя удовлетворительно. В конце июля помощница политика Оксана Сибирцева подтвердила, что Кравчук перенес операцию и уже месяц находится в реанимации. По ее словам, экс-президента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.