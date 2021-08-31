Первый президент Украины Леонид Кравчук пробудет на больничном как минимум до конца текущего года. Сейчас он после операции на сердце проходит сложную реабилитацию, сообщил 30 августа советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «Украина 24»

Кравчук назвал свою самую большую ошибку © скриншот видео "Нromadske"

По его словам, пока Кравчук проходит реабилитацию, его обязанности главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе будет исполнять вице-премьер Алексей Резников.

О том, что у первого президента Украины проблемы с сердцем стало известно в 2017 году. Тогда его госпитализировали в Институт сердца в предынфарктном состоянии, у него были открыты три коронарные артерии. Экс-президент перенес сложную операцию на сердце — хирурги поставили пациенту четыре стента.

В июне Кравчуку провели еще одну операцию на сердце. СМИ писали, что операция являлась плановой и прошла успешно. Никаких осложнений во время хирургического вмешательства не было и чувствует экс-президент себя удовлетворительно. В конце июля помощница политика Оксана Сибирцева подтвердила, что Кравчук перенес операцию и уже месяц находится в реанимации. По ее словам, экс-президента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.