Во Львове швейцар ресторана «Крыивка» Николай Панченко более 1,2 млн раз ответил на приветствие гостей «Слава Украине». Достижение внесли в Книгу рекордов Украины, сообщили на странице ресторана в Facebook 30 августа

Отмечается, что Николай работает в «Крыивке» швейцаром с момента открытия и следит, «чтобы туда не попали москали». «Крыивка» — название тайного укрытия членов УПА* периода Второй мировой войны.

В ресторане подсчитали статистику посещений и пришли к выводу, что с 2007 по 2021 год он более 1,2 млн раз сказал «Героям Слава!» в ответ на лозунг гостей «Слава Украине!»

«30 августа 2021 года на площади Рынок во Львове в Книге рекордов Украины зафиксировали достижение господина Николая и ресторана Криивка», — говорится в сообщении.

Впервые создана гиря с искусственным интеллектом, она умеет кричать «Слава Украине!» © Скриншот видео Винница.info

Лозунг «Слава Украине — героям слава» был придуман перед Второй мировой войной Союзом украинских фашистов, члены которого позднее влились в состав Организации украинских националистов. Его активно использовали сотрудничавшие с гитлеровской Германией украинские националисты, виновные в ряде преступлений против человечности. После госпереворота 2014 года он стал обязательным приветствием в современной украинской армии.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ