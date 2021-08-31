Изначально задача вокруг «Мотор Сич» состояла в том, чтобы организовать кооперацию завода с крупнейшей китайской авиационной компанией. Если бы это не заблокировали, у предприятия могло бы быть будущее. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Экономист Охрименко сказал, что начнется, когда на Украине уляжется антироссийская истерия © Александр Охрименко

Эксперт уточнил, что на заводе действительно производились бы двигатели, и по мере развития авиастроения «Мотор Сич» могла бы стать одним из лучших в мире предприятий в своей отрасли.

«Вообще там можно делать двигатели для любой авиации. У нас же появляются новые технологии и новые летательные аппараты. «Мотор Сич» могла бы поучаствовать в создании или производстве летательных аппаратов 21 века. Но не судьба. Теперь будущего нет», — категоричен Охрименко.

Собеседник издания добавил, что теперь предприятие ждет такая же судьба, как и авиационный завод «Антонов», который вроде как существует, но по факту за пять лет так и не произвел ни одного самолета.