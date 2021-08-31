Ранее Зеленский под давлением США ввел в действие решение СНБО, предусматривающее национализацию завода «Мотор Сич». Контрольным пакетом в «Мотор Сич» (56%) владели акционеры, связанные с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.
Эксперт уточнил, что на заводе действительно производились бы двигатели, и по мере развития авиастроения «Мотор Сич» могла бы стать одним из лучших в мире предприятий в своей отрасли.
«Вообще там можно делать двигатели для любой авиации. У нас же появляются новые технологии и новые летательные аппараты. «Мотор Сич» могла бы поучаствовать в создании или производстве летательных аппаратов 21 века. Но не судьба. Теперь будущего нет», — категоричен Охрименко.
Собеседник издания добавил, что теперь предприятие ждет такая же судьба, как и авиационный завод «Антонов», который вроде как существует, но по факту за пять лет так и не произвел ни одного самолета.