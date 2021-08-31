По ее словам, главе государства заранее подготовили списки военнопленных. В этих документах также содержатся сведения о задержанных на территории Крыма украинцах.
Она выразила уверенность, что Зеленский покажет Байдену эти списки и обязательно затронет вопрос возвращения всех удерживаемых лиц, в том числе их возврат и обмен.
Последний крупный обмен удерживаемыми лицами в Донбассе произошел в декабре 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. В сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Тогда в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.