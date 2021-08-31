Президент Украины Владимир Зеленский возьмет на встречу с президентом США Джо Байденом списки украинских военнослужащих, плененных или пропавших без вести в Донбассе. Об этом 30 августа сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала «Украина 24»

Омбудсмен ДНР уличила Киев в нежелании проводить новый обмен пленными © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Она выразила уверенность, что Зеленский покажет Байдену эти списки и обязательно затронет вопрос возвращения всех удерживаемых лиц, в том числе их возврат и обмен.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами в Донбассе произошел в декабре 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. В сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Тогда в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.