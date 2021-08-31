По его словам, в связи с обстановкой в Афганистане можно ожидать любых изменений или нарушений протокола.
«Если начнется военное влияние на аэропорт Кабула, а сегодня 5 ракет упало в тот район, то это будет решение, которое будет принимать верховный главнокомандующий, то есть Байден и все военно-политическое руководство США, с которым и должна общаться украинском делегация», — пояснил он.
Политик отметил, что власти США приняли решение сдвинуть визит на двое суток, а не отменили его. По мнению Арестовича, это является «признаком высокого доверия».
На прошлой неделе стало известно о переносе встречи двух лидеров с 31 августа на 1 сентября. При этом рабочий визит Зеленского в США начался 30 августа.