Перенос даты встречи президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского произошел из-за сложной ситуации, в которой оказались Соединенные Штаты. Об этом 30 августа заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24»

«Если начнется военное влияние на аэропорт Кабула, а сегодня 5 ракет упало в тот район, то это будет решение, которое будет принимать верховный главнокомандующий, то есть Байден и все военно-политическое руководство США, с которым и должна общаться украинском делегация», — пояснил он.

Политик отметил, что власти США приняли решение сдвинуть визит на двое суток, а не отменили его. По мнению Арестовича, это является «признаком высокого доверия».

На прошлой неделе стало известно о переносе встречи двух лидеров с 31 августа на 1 сентября. При этом рабочий визит Зеленского в США начался 30 августа.