Война в Донбассе не мешает Киеву вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявил 30 августа глава представительства НАТО на Украине Александр Винников, передает «Европейская правда»

Экс-подполковник СБУ рассказал о зверствах украинских военных в Донбассе © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Винников отметил, что это скорее политическое решение. Все страны альянса должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность НАТО, поэтому решение принимается коллективно, подчеркнул дипломат.

Посол добавил, что Украине крайне важно подготовиться к членству в данной международной организации.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует обсудить на встрече с американским лидером Джо Байденом вопрос о размещении на территории страны военного контингента США. Он также потребовал от украинского президента добиться от Белого дома включения Украины в состав НАТО на правах полноправного члена и не просить особого статуса вне военного блока.