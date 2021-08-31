Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Джо Байденом в США привезет домой «очередное домашнее задание». Об этом 30 августа сообщил руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает РИА Новости

Золотарев назвал годы независимости Украины «нерадостными» © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк Игоре Коломойском, поскольку в США подозревают, что борьба с ним только имитируется, а для Вашингтона — это маркер, объяснил Золотарев.

Политолог также отметил, что США могут потребовать дальнейших реформ в судебной системе Украины и Службе безопасности.

Помимо этого, эксперт полагает, что Зеленский может привезти с собой ряд инвестиционных предложений, судя по его планам поехать в Калифорнию.

Основными темами для обсуждения в ходе встречи Зеленского и Байдена будут газопровод «Северный поток-2» и Донбасс, рассказал Золотарев. По его словам, главы государств обменяются мнениями о том, как быть дальше с переговорами в «нормандском формате».

Специалист подчеркнул, что после визита сильных изменений ждать не стоит. Поездка Зеленского может повлиять только на состав правительства, если президент вернется расстроенный, резюмировал специалист.

Несколько часов назад Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Байденом.