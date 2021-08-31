Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Об этом он написал 31 августа в своем Instagram

«Впереди обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной», — анонсировал он.

К записи Зеленский прикрепил фото, на котором он спускается по трапу под руку с супругой Еленой.