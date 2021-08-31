«Впереди обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной», — анонсировал он.
К записи Зеленский прикрепил фото, на котором он спускается по трапу под руку с супругой Еленой.
Ранее лидер президентской партии «Слуга народа» и первый заместитель главы одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко рассказал, что ключевой темой переговоров Байдена и Зеленского станет присоединение США к решению вопросов «деоккупации» Донбасса и Крыма. Он также назвал ряд других тем, которые Байден и Зеленский будут обсуждать во время встречи. В их число депутат включил препятствование превращению российского газопровода «Северный поток-2» в «энергетическое и экономическое оружие против Украины», а также поддержку украинских реформ.