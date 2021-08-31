Чтобы сохранить своё государство в качестве кормовой базы, правящей элите Украины и её обслуге необходимо было бы попытаться стать полезными сразу всем соседям. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия Сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«На российском — хотя бы прекратить обстрелы Донбасса и приступить к нормальным переговорам с республиками; на польском — перестать раздражать поляков бандеровщиной; на венгерском и румынском — снять проблему ущемления образовательных и национально-культурных прав соответствующих меньшинств в Закарпатье и Северной Буковине; на германском (европейском) — прекратить интриговать против «Северного потока — 2»; на американском — перестать третировать Байдена невыполнимыми требованиями», — написал Ищенко.

Это будет отказом от основ долговременной украинской внешней политики и для них это капитуляция, но если изменение внешнеполитического курса вызывает ощущение капитуляции, значит, и сам курс, и его информационное обеспечение осуществлялись никуда не годными методами, добавил политолог.

Но украинские политики курс менять не собираются. Наоборот, они подчёркивают, что, несмотря на безвыходность положения, несмотря на то что этот курс перестал удовлетворять даже их стратегических союзников, что он погружает Киев в международную изоляцию, они от него не отступят, резюмировал специалист.