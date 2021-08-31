Беспрерывно перенося визит, США сознательно унижают президента Украины Владимира Зеленского, рассчитывая, что он добровольно откажется от поездки в Штаты. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия Сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Михаил Подоляк сообщил, что встреча Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана. Белый дом подтвердил, что встреча состоится 1 сентября. Тем не менее, Зеленский вылетел в Штаты в понедельник, 30 августа.

Когда Зеленский в начале лета требовал, чтобы Байден встретился с ним до встречи с Путиным, и даже намекал, что может войну с Россией начать, чтобы сломать планы Запада по нормализации отношений с Москвой, они удачно погасили одним звонком Байдена в Киев и обещанием организовать Зеленскому гастроли в Вашингтоне потом, пояснил эксперт.

Однако, по его мнению, Вашингтон больше не заинтересован расходовать ресурсы на бессмысленную поддержку импотентной украинской власти, тем более что Зеленский оказался куда более амбициозным, чем Порошенко, и «каждый раз норовит укусить кормящую длань».

«Думаю, Меркель, имевшая сомнительное удовольствие недавно навестить Зеленского в Киеве, поделилась с Байденом своим впечатлением об уровне адекватности украинской элиты в целом и Зеленского в частности. Дедушка, конечно, старый и может заснуть прямо во время совместной пресс-конференции с премьером Израиля, но ему не всё равно, когда какой-то мелкий вождишко из нищего бантустана постоянно рассказывает, как он собирается при личной встрече поставить Байдена на место и объяснить ему, как именно и в каких масштабах США обязаны помогать Украине, чтобы в Киеве были Байденом довольны», — написал Ищенко.

Демонстративное американское унижение Зеленского должно было привести к тому, что украинская сторона, потеряв терпение, сама бы отказалась от визита, но американцы недооценили украинское холопское упорство, потому что стоять в барской приёмной и ждать они готовы сколько угодно, добавил политолог.