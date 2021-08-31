Несмотря на продолжающиеся много лет боевые действия, у экономик ДНР/ЛНР и Украины остались и связи, и взаимная зависимость. Об этом рассказал экономист и политолог Александр Дудчак в эфире ютуб-канала Украина.ру

Дудчак раскрыл экономические перспективы ДНР и ЛНР © кадр из видео Украина.ру

«Так что все равно связи остаются. Экспорт идет с территории республик по документам, которые имеют отношения к Украине», — указал Дудчак.

Даже если республики Донбасса останутся независимыми, они в любом случае должны интегрироваться в евразийское экономическое пространство, что сейчас постепенно и происходит, заключил собеседник издания.