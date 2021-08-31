Дудчак раскрыл экономические перспективы ДНР и ЛНР
Дудчак раскрыл экономические перспективы ДНР и ЛНР
© кадр из видео Украина.ру
Эксперт отметил, что хотя Киев ввел в отношении восставшего Донбасса блокаду, эта блокада существует достаточно условно, контрабанда процветает, украинские товары попадают на территорию ЛДНР, а уголь с территории республик идет на Украину.

«Так что все равно связи остаются. Экспорт идет с территории республик по документам, которые имеют отношения к Украине», — указал Дудчак.

Даже если республики Донбасса останутся независимыми, они в любом случае должны интегрироваться в евразийское экономическое пространство, что сейчас постепенно и происходит, заключил собеседник издания. 