Предложенное Кабинетом министров Украины определение террористической организации в стране фактически позволит закрыть любую политическую партию. Об этом на днях в своем влоге в YouTube рассказал политолог Руслан Бортник

Он напомнил, что с точки зрения действующего законодательства Украины организацию могут признать террористической, если терроризмом занимается хотя бы одно ее структурное подразделение. По новому законодательству достаточно будет того, чтобы хотя бы один член был осужден по «террористическим статьям». При этом ему необязательно являться членом этой структуры. Скоро мы все в Украине станем террористами

«Достаточно просто иметь с ней "связь". При этом действия террориста должны охватываться умыслом одного из руководителей организации или ее бенефициария. Такой подход потенциально позволяет запретить фактически любую организацию и политическую партию, потому что они вряд ли смогут контролировать действия всех своих членов. И вряд ли достоверно можно будет сказать, связан ли этот человек или не связан с кем-либо», — заявил Бортник.

Правительство Украины одобрило изменения в некоторые законы, согласно которым определяется значение организации, которая признается террористической. В частности, предусмотрено ввести перечень организаций, признанных террористическими, который будет вести Служба безопасности Украины.

Кроме того предлагается установить, что деятельность террористической организации на территории Украины запрещается.