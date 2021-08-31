«Если санкции против людей, которые находятся за границей я еще понимаю, хотя даже тут желательно, чтобы в отношении них состоялся заочный судебный процесс в Украине… То санкции в отношении тех людей, которые живут в Украине, и доступны украинским правоохранительным органам, в отношении которых можно провести полноценную следственную процедуру, которых можно осудить чрез судебные решения, этого я абсолютно не понимаю. Это выглядит, как элемент злоупотребления властью и элемент быстрого политического надправового наказания тех или иных неугодных структур», — заявил он.
Бортник констатировал, что «продолжается история с оказанием давления на ключевых политических, экономических и информационных оппонентов».