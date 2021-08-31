Полный пакет санкции СНБО Украины против супругов Анатолия и Ольги Шарий, и главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы является прямым злоупотреблением украинкой власти. Об этом на днях в своем влоге в YouTube рассказал политолог Руслан Бортник

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