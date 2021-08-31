Несмотря на то что лето прошло, а встреча с Джо Байденом пока так и не состоялась, Владимир Зеленский и МИД Украины продолжают спокойно принимать очередные переносы. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия Сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Михаил Подоляк сообщил, что встреча Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана. Белый дом подтвердил, что встреча состоится 1 сентября. Сам Зеленский вылетел в Штаты в понедельник, 30 августа.

Эксперт подчеркнул, что если бы США дотянули в своём сдвигании сроков с 1 сентября, до 1 января, в Киеве сказали бы, что Байден ведь не указал, летом какого точно года он собирается принять Зеленского, и принялись ждать дальше.

«А Вашингтон продолжает куражиться над ставшими ненужными холопами. Не дожидаясь приезда Зеленского, Байден подписал решение о выделении Украине транша помощи в 60 миллионов долларов. Это откровенное издевательство. В 2014-15 годах только военной помощи Украина получала от США на 600 миллионов, затем сумма сократилась до 300 миллионов, затем до 150 миллионов. Но были и другие виды поддержки, и кредиты, и кредитные гарантии. Сейчас же жалкая подачка в 60 миллионов — всё, что Байден готов дать Зеленскому: США уже намекнули, что больше никаких денег выпросить не удастся. Причём 60 миллионов выписаны уже — чтобы не ехал. Но он всё равно поедет, если ему не откажут в приёме однозначно и окончательно», — написал Ищенко в статье «Сонный Джо не любит шуток. Зеленского не принимают, но он не сдается».

В общем, у Байдена сделали всё, чтобы визит Зеленского не состоялся, а если уж состоится, чтобы он был откровенно провальным, но они не учли украинскую специфику, поскольку сам факт визита в США и встречи с Байденом будет воспринят на Украине как великая победа, добавил политолог.