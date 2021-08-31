Практически все заявления украинских военных и СМИ о причинах поражения под Иловайском и масштабах понесенных потерь не соответствуют действительности. Об этом рассказал участник тех событий Александр «Варяг» Матюшин в интервью изданию Украина.ру

Александр "Варяг" Матюшин: кто он © newskif.su Валерий Гелетей, который во время боёв под Иловайском был министром обороны Украины, утверждал, что в Иловайском котле погибло всего лишь 107 украинских военнослужащих. Никакого поражения в Иловайском котле украинцев он не признал. По его словам, все погибшие украинцы погибли не в бою, а во время выхода через гуманитарный коридор, который был предоставлен ДНР для выхода украинцев из котла.

Украинская власть умудряется в медийном поле сделать из своего поражения победу, и это касается не только итогов боев за Иловайск, но и любого другого сражения, где украинские войска понесли поражение. Это касается и боев за Саур-Могилу, и Шахтерской операции и Дебальцевского котла, отметил эксперт.

«Про бои за донецкий аэропорт я вообще молчу, про свое поражение там украинские власти умудрились еще снять и героический боевик, и поставить памятник своему поражению. Кстати, однажды мне в руки даже попался украинский военнослужащий, у которого на кителе были награды в виде крестов как раз за Иловайск и Донецкий аэропорт», — указал Матюшин.

Так что Гелетей может рассказывать что угодно, но только уничтоженная под Амвросиевкой колонна украинских десантников понесла большие потери, чем он заявил, заключил собеседник издания.

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