С 7 по 28 августа 2014 года ВСУ и нацбаты бились с донецким ополчением за город Иловайск, расположенный между Большой донецкой городской агломерацией и Россией. В итоге украинцы, потерпели поражение, попав в окружение, названное Иловайским котлом.
Пленные говорили о том, что они не враги Донбассу, и что для наступления мира Донбассу якобы нужно свергнуть «своих олигархов», вспоминает эксперт.
«Непонятно, правда, каких? В ДНР тогда уже не было никого из тех, кто назывался бы олигархом. В общем, типичное большевистское: «главный враг — дома!» и «штыки в землю». Не знаю, правда, что они рассказывали, когда входили в город, мирным жителям, держа их на прицеле автомата. Побывать в украинском плену мне не довелось, хотя несколько раз я был на волосок от этого», — указал Матюшин.
Что же касается информации о якобы пленении «героя» евромайдана Владимира Парасюка, которого в СМИ считают одним из тех, кто стрелял в «Беркут» во время переворота, то это скорее всего слухи и легенды, добавил военный.
Если бы Парасюк попал в плен, то об этом бы трубили все российские и республиканские СМИ, а его самого «водили бы как обезьянку и показывали бы мирным жителям», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.