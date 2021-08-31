Мирные жители Иловайска, как и инфраструктура города, во время августовских боев пострадала довольно сильно. Об этом рассказал участник тех событий Александр «Варяг» Матюшин в интервью изданию Украина.ру

Александр "Варяг" Матюшин: кто он © newskif.su

Помимо погибших от обстрелов и «шальной» пули множество людей были замучены или убиты украинскими военными и представителями украинских националистических батальонов, подчеркнул эксперт.

«Доказательством чему служат как братские могилы, так и фото/видеофиксация их преступления, сделанная сразу же после освобождения города. И гуманитарные последствия пребывания украинских войск в Иловайске я видел своими глазами, в том числе и погибших гражданских. Но это уже совсем другая история, которую мне больно вспоминать», — сказал Матюшин.

Но несмотря на то что численный перевес был на стороне противника, а со стороны Донбасса не было единого командира обороны города, командиры подразделений, защищавших город, смогли создать некий общий совет обороны, конечно, при формальном главенстве местного уроженца, ныне покойного командира легендарного батальона «Сомали» Михаила Толстых, более известного по позывному Гиви, и смогли дать отпор украинским войскам и националистическим батальонам, замкнуть кольцо окружения и надолго отбить у них желание вести наступательные действия, причем вопреки украинской пропаганде и без вмешательства кадровой российской армии, заключил собеседник издания.

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