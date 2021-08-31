Иловайск имеет ключевое значение как один из крупнейших транспортных узлов. Со взятием Иловайска украинские войска имели бы возможность с еще одной стороны войти в Макеевку и взять в Донецк в полное окружение. Об этом рассказал участник тех событий Александр «Варяг» Матюшин в интервью изданию Украина.ру

Александр "Варяг" Матюшин: кто он © newskif.su

К тому же вопрос падения Харцызска после падения Иловайска также был бы вопросом времени и, соответственно, вопрос рассечения республики на две, три, четыре или более очагов сопротивления был бы Киевом решен, пояснил эксперт.

«После падения Иловайска и продвижения украинской армии дальше в случае развития наступления и при умелой координации войск существование республики прекратилось бы не позднее октября месяца, несмотря на весь героизм, который готовы были проявить бойцы ополчения. Но этого не произошло, и во многом благодаря героизму наших бойцов и разногласиям в рядах украинского командования», — подчеркнул Матюшин.

Битва за Иловайск является одной из ключевых битв начального периода войны за независимость молодых республик Новороссии, она не дала расчленить и уничтожить Донбасс, обеспечила контроль над границей с Россией и в очередной раз показала бойцам и гражданам, что украинскую армию можно и нужно побеждать, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.