«В будущем судьба "Крымской платформы" зависит от отношений Российской Федерации с США и ЕС. И, если Женевский процесс, который продолжается за кулисами мировой политики, по реализации договоренностей Женевского саммита Байдена и Путина завершится успешно, "Крымская платформа" будет деградировать до уровня ежегодной конференции», — заявил он.
Кроме того он отметил, что если отношения между Россией и Западом в очередной раз обострятся, то следующее заседание «Крымской платформы» может быть более представительным.
Бортник напомнил, что ожидаемого слета президентов ключевых мировых государств на «Крымской платформе» не было. В итоге получилась лишь «международная конференция» невысокого уровня политического представительства, на котором не было принято ни одного серьезного решения.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что участие государств в форуме «Крымская платформа» является некой проверкой на определение с позицией относительно Крыма.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что причина присоединения Крыма к России может звучать для украинцев парадоксально. По его словам, «Украина не стала защищаться».
По словам президента РФ Владимира Путина, с вхождением Крыма в состав России вопрос с принадлежностью полуострова закрыт окончательно.