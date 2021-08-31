Дальнейшая судьба «Крымской платформы» зависит от переговоров президента РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом на днях в своем влоге в YouTube рассказал политолог Руслан Бортник

«В будущем судьба "Крымской платформы" зависит от отношений Российской Федерации с США и ЕС. И, если Женевский процесс, который продолжается за кулисами мировой политики, по реализации договоренностей Женевского саммита Байдена и Путина завершится успешно, "Крымская платформа" будет деградировать до уровня ежегодной конференции», — заявил он.

Кроме того он отметил, что если отношения между Россией и Западом в очередной раз обострятся, то следующее заседание «Крымской платформы» может быть более представительным.

«Крымская платформа» и неадекватные платформеры

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что участие государств в форуме «Крымская платформа» является некой проверкой на определение с позицией относительно Крыма.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что причина присоединения Крыма к России может звучать для украинцев парадоксально. По его словам, «Украина не стала защищаться».

По словам президента РФ Владимира Путина, с вхождением Крыма в состав России вопрос с принадлежностью полуострова закрыт окончательно.