Территория, контролируемая ополченцами ДНР, накануне боев за Иловайск была уже крайне мала. А по сути представляла собой несколько сражающихся анклавов. Об этом рассказал участник тех событий Александр «Варяг» Матюшин в интервью изданию Украина.ру

Александр «Варяг» Матюшин: После падения Иловайска ДНР просуществовала бы не более двух месяцев © newskif.su

Эксперт отметил, что в тот момент даже в черте Макеевки уже стояли украинские войска, а с Ясиноватой тогда сообщения практически не было, и с того направления периодически пытались прорваться украинские войска.

По его словам, Горловка практически находилась в окружении, отчаянно сражался гарнизон Кировского, а под контролем Донбасса были Шахтерск, Снежное, Торез и близлежайшие поселки, но трасса на Шахтерск простреливалась украинскими снайперами, а граница со стороны Амвросиевки была отрезана ВСУ и добробатами.

«В самой республике практически отсутствовали органы правопорядка, и их заменили ополченцы, взявшие на себя ответственность как на фронте, так и внутри своих территорий, создав по факту на территории, контролируемой ДНР, военную демократию», — вспоминает Матюшин.

Что же касается органов власти, то далеко в Донецке, в здании ОГА, захваченной восставшим народом Донбасса, еще в апреле заседал Верховный Совет ДНР и собирались министры, выбранные этим самым советом, но в прифронтовых районах республики их постановления военной властью не всегда выполнялись. Органы же местного самоуправления, зачастую подчиняясь властям ДНР, не прерывали и связей с украинской стороной, уточнил военный.

«Несмотря на тяжелую ситуацию, сложившуюся на территориях, контролируемых донецкими властями и народным ополчением, у простых бойцов настроение было боевое и был четкий настрой победить, перейти в наступление, удержать свои земли. Да, на встречах командиров обсуждалось тяжелое положение, обсуждались в том числе и военные неудачи, но никогда не говорили о том, что все пропало и что надо всё бросить и бежать в Россию. За исключением, пожалуй, Игоря Стрелкова, еще с мая месяца вопившего о том, что мы все умрем и все пропало», — указал он.

Собеседник издания добавил, что подобное чувство часто встречается в описании быта и настроений белогвардейцев в Гражданскую войну.

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