Сейчас высказывается мнение, что после вывода американских войск из Афганистана Россия может столкнуться с двумя вызовами: боевики могут начать вторжение в Среднюю Азию из Афганистана, а идеология джихада будет еще более популярна среди части российских мусульман, и это чревато возможными терактами.
Россия готова к любым вариантам развития событий, но вряд ли сейчас реалистичен первый или второй вариант развития событий, считает эксперт.
«Россия удерживает контур безопасности достаточно прочно, она проводит фильтрацию беженцев на предмет радикалов. В конце концов у нас есть уникальный опыт решения таких проблем. У нас за плечами опыт Сирии и других подобных историй», — указал Асафов.
Поэтому собеседник издания не думает, что переход боевиков с оружием в руках или импульс для терроризма внутри страны сейчас возможен.
Полностью интервью можно прочитать здесь.