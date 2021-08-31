Россия готова к любым вариантам развития событий в Афганистане. У нее большой опыт в обеспечении собственной безопасности. Об этом рассказал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Александр Асафов: Россия выводит Европу из состояния избирательной слепоты © РИА Новости, Владимир Трефилов

Россия готова к любым вариантам развития событий, но вряд ли сейчас реалистичен первый или второй вариант развития событий, считает эксперт.

«Россия удерживает контур безопасности достаточно прочно, она проводит фильтрацию беженцев на предмет радикалов. В конце концов у нас есть уникальный опыт решения таких проблем. У нас за плечами опыт Сирии и других подобных историй», — указал Асафов.

Поэтому собеседник издания не думает, что переход боевиков с оружием в руках или импульс для терроризма внутри страны сейчас возможен.

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