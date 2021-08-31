В Донбассе то там будет усиливаться напряженность, но не из-за Афганистана, а из-за того, что в РФ скоро выборы депутатов Госдумы 8-го созыва, и граждане России, находящиеся на территории Донбасса, будут голосовать. Об этом рассказал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Александр Асафов: Украина боится повторить судьбу Афганистана, но будет провоцировать Донбасс © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Конечно, можно наблюдать, что в радикальной части киевского истеблишмента начинает просыпаться мысль, что они могут повторить судьбу десяток тысяч тех, кто сотрудничал с американцами, пытаются сейчас покинуть Афганистан, находятся в аэропорту и могут стать жертвой теракта. Но я не думаю, что кто-то сделает какие-либо выводы», — указал Асафов.

Что же касается визита Зеленского в США, то это все не вовремя, многие его просьбы останутся без ответа, но другого шанса встретиться с Джо Байденом у него не будет, заключил собеседник издания.

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