Это беспокоит украинскую сторону, и она будет прикладывать массу усилий для того, чтобы как-то этому воспрепятствовать, уверен эксперт.
«Конечно, можно наблюдать, что в радикальной части киевского истеблишмента начинает просыпаться мысль, что они могут повторить судьбу десяток тысяч тех, кто сотрудничал с американцами, пытаются сейчас покинуть Афганистан, находятся в аэропорту и могут стать жертвой теракта. Но я не думаю, что кто-то сделает какие-либо выводы», — указал Асафов.
Что же касается визита Зеленского в США, то это все не вовремя, многие его просьбы останутся без ответа, но другого шанса встретиться с Джо Байденом у него не будет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.