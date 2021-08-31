Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука будет оправдательным и станет большим репутационным ударом для украинской власти. Об этом 30 августа заявил политолог Кирилл Молчанов в эфире телеканала «Первый Независимый»

«Я тоже не сомневаюсь, что рано или поздно это дело ЕСПЧ будет рассмотрено — если не по сокращенной, так по полной процедуре. И, действительно, по нему будет оправдательный приговор. Это будет большим репутационным ударом по власти», — отметил эксперт.

Также Молчанов считает, что путь, который выбрал Медведчук для доказательства своей невиновности, абсолютно правильный, но может оказаться «долгим и тернистым» из-за затягивания дел судами. Эксперт объяснил, почему люди будут голосовать за Медведчука, а не за Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Ранее Медведчук выразил уверенность, что спустя пять месяцев после начала расследования дела доказательств против него нет, и заявил, что дело сфабриковано СБУ по заказу президента Владимира Зеленского, начиная с 2019 года.