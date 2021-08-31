Восприятие поездки президента Украины Владимира Зеленского в США для американцев можно сформулировать одним предложением: «Не до тебя сейчас». Об этом рассказал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Александр Асафов: Украина боится повторить судьбу Афганистана, но будет провоцировать Донбасс © РИА Новости, Владимир Трефилов Михаил Подоляк сообщил, что встреча Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана. Белый дом подтвердил, что встреча состоится 1 сентября.

Конечно, Зеленский летит с определенными надеждами и выводами после «Крымской платформы», с просьбами усиления в Нормандском формате (поскольку из «Нормандии» уходит Меркель), но очевидно, что там будут сложности даже с декларацией своей позиции, не говоря уже о продавливании ее, считает эксперт.

«Я думаю, что все его просьбы останутся без ответа. Интерес Байдена к Украине крайне низкий. Авансы раздаются на уровне Блинкена, не выше», — указал Асафов.

Понятно, что этот визит явно не ко времени, но другого шанса у Зеленского не будет, уточнил политолог.

Собеседник издания напомнил, что у Порошенко тоже были сложности с согласованием визитов подобного уровня, даже приходилось платить деньги за 15-минутную фотовстречу с Трампом.

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